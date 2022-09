Die MT Melsungen muss den nächsten Leistungsträger ersetzen.

Wie der nordhessische Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, hat sich Rogerio Moraes die lange und kurze Sehne des rechten Daumens gerissen und muss operiert werden. Dem Kreisläufer droht eine Zwangspause von drei Monaten. Moraes ist damit nach Finn Lemke, Elvar Örn Jonsson, Domagoj Pavlovic, Timo Kastening und Julius Kühn der sechste prominente Ausfall. "Ich kenne keinen Verein, der gleichzeitig und über einen so langen Zeitraum so viele Ausfälle kompensieren muss", so Sportdirektor Michael Allendorf.