Lange führten die hessischen Teams am Sonntag in der Handball-Bundesliga. Doch am Ende stand sowohl die MT Melsungen als auch die HSG Wetzlar mit leeren Händen da.

Die MT Melsungen hat am Sonntag bei den Rhein-Neckar Löwen mit 26:29 (14:14) verloren. Im ersten Durchgang profitierten die Hausherren von einer starken Leistung von Nationalspieler Juri Knorr, Melsungen hielt aber noch gut dagegen. Kurz vor der Pause stellte Tobias Reichmann den 14:14-Ausgleich sicher. Reichmann verwandelte im Spiel alle sechs seiner Siebenmeter.

Auch Julius Kühn zeigte sich treffsicher (sechs Tore), die MT führte zeitweise mit 23:19. Ilija Abutovic von den Löwen sah nach einem Foul gegen Kai Häfner Rot, Gleiches widerfuhr MT-Spieler Gleb Kalarash wenig später. In einem engen Spiel zog die MT in der Schlussphase aber den Kürzeren, weil sie sich vermehrt Treffer ins leere Tor fing. Eine Besonderheit: Melsungens Alexander Petersson war vor dem Spiel bei seinem Ex-Verein geehrt und zum Ehrenspieler der Löwen ernannt worden.

Weitere Informationen Rhein Neckar Löwen - Melsungen 29:26 (14:14) Tore MT: Kühn (6), Reichmann (6), Kunkel (4), Kastening (3), Jonsson (3), Petersson (1), Häfner (1), Simic (1), Arnarsson (1).

Rot: Kalarash Ende der weiteren Informationen

Wetzlar gibt klare Führung aus der Hand

Auch die HSG Wetzlar hat ihr Spiel beim TBV Lemgo Lippe mit 27:29 (16:13) verloren. Im ersten Durchgang führten die Wetzlarer mitunter mit fünf Toren. Erst ein 4:0-Lauf, dann gar ein 5:0-Lauf für den amtierenden Pokalsieger drehten im zweiten Durchgang die Partie. Nicht in den Griff bekamen die Wetzlarer Lemgos Linksaußen Bjarki Mar Elisson (zwölf Tore). Bester HSG-Werfer war Lars Weissgerber (acht).