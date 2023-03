Die MT Melsungen kann im Kalenderjahr 2023 einfach nicht gewinnen. Auch gegen den Tabellendritten aus Kiel setzte es eine klare Niederlage. Die Nordhessen stecken weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga eine klare Niederlage einstecken müssen. Die Nordhessen verloren gegen den Tabellendritten aus Kiel am Sonntag in einer eher torarmen Begegnung am Ende mit 19:23 (9:14). Die Melsunger, die damit in diesem Jahr weiter sieglos sind, stecken durch die neuerliche Niederlage weiterhin im unteren Mittelfeld der Tabelle fest.

Besonders zum Ende des ersten Abschnitts zogen die Gäste aus Norddeutschland davon und hatten dadurch schon zur Halbzeit einen deutlichen Vorsprung. Diesen brachte Kiel dann auch über die Zeit.

MT Melsungen - THW Kiel 19:23 (9:14) Tore Melsungen: K. Häfner 3, E. Jonsson 3, Malasinskas 3/3, A. Gomes 2, Kastening 2, Moraes Ferreira 2, Arnarsson 1, Casado 1, Kühn 1, D. Mandic 1 Tore Kiel: Johansson 7, Bilyk 3, Ekberg 3/3, M. Landin 3/1, Duvnjak 2, Pekeler 2, Reinkind 2, Wiencek 1

Zuschauer: 4.500