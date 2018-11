Die MT Melsungen schwimmt in der Handball-Bundesliga weiter auf der Erfolgswelle. Gegen den HC Erlangen feierten die Nordhessen am Donnerstag den sechsten Sieg in Folge.

Die MT Melsungen hat ihre Siegesserie in der Handball-Bundesliga am Donnerstag weiter ausgebaut. Das 27:26 (14:14) gegen Erlangen war der sechste Erfolg in Serie für die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm. Den Sieg hatten die Nordhessen vor allem Tobias Reichmann und Domago Pavlovic zu verdanken. Beide trafen sechs Mal.

Rechtsaußen Reichmann brachte sogar das Kunststück fertig, alle seiner Würfe aufs Tor auch im selbigen unterzubringen. Rückraumspieler Lasse Mikkelsen, der vor der Partie noch fraglich war, überzeugte mit fünf Toren und sieben Assists.

Weitere Informationen MT Melsungen - HC Erlangen 27:26 (14:14) Tore Melsungen: Reichmann (6), Pavlovic (6), Mikkelsen (5), Allendorf (4), Maric (3), Danner (1), Müller (1), Birkefeldt (1)



Tore für Erlangen: Steinert (7), Büdel (6), Bissel (4), Sellin (2), Overby (2), Schäffer (2), Haass (1), Link (1), Thümmler (1)



Zuschauer: 3.521 Ende der weiteren Informationen

