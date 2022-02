Die MT Melsungen siegt am Donnerstag in der Handball-Bundesliga beim Tabellenletzten Minden und revanchiert sich damit für die Blamage im Hinspiel.

MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo hatte im Vorfeld der Partie noch einmal in der Kabine gewarnt: "Der nächste Gegner heißt MIN-DEN!" Damit erinnerte er die Mannschaft an die blamable Niederlage gegen die Mindener in dieser Saison. Am Donnerstag setzten sich die Melsunger aber souverän mit 26:22 (11:9) beim Schlusslicht durch.

Die Vorbereitung aufs Spiel war noch stark gestört: Wieder einmal schlug das Coronavirus bei den Melsungern zu. Mit André Gomes, Alexander Petersson und Paul Kompenhans fielen gleich drei Rückraumspieler aus. Bereits in den Vorwochen war das Team vom Virus arg gebeutelt worden.

Torhüter Simic mit starker Partie

Die Melsunger kamen dementsprechend schlecht in die Partie. Erst nach knapp sieben Minuten gab es den ersten Treffer zu bejubeln. Dank eines überragenden Torwarts Nebojsa Simic und einer Leistungssteigerung im Verlauf der ersten Hälfte zog Melsungen aber deutlich davon und ließ sich den Vorsprung bis zum Schluss auch nicht mehr nehmen.

Simic schaffte 16 Paraden und eine Quote von 43 Prozent. "Es war ein richtig schöner Abend. Ich habe seit der Europameisterschaft ein gutes Gefühl für den Ball und bin gut drauf", sagte er nach der Partie bei Sky. Die MT feierte damit den zweiten Sieg in Folge nach der langen Pause. Am 24. Februar geht es gegen Leipzig in der Liga weiter.