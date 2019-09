Im dritten Spiel gelingt der MT Melsungen endlich ein Erfolg. Dabei machen sich die Nordhessen zu Beginn der zweiten Halbzeit selbst das Leben schwer.

Die MT Melsungen hat ihr Heimspiel in der Handball-Bundesliga am Mittwochabend gegen den TBV Lemgo Lippe mit 26:23 (15:12) gewonnen. Es war der erste Saisonsieg im dritten Spiel.

Die Nordhessen erwischten einen guten Start in die Partie und lagen nach nur drei Minuten mit 4:1 in Front. Nach einer abwechslungsreichen Halbzeit, in der sich auch der Gast nicht abschütteln ließ, ging es mit 15:12 in die Pause.

Horrorstart in die zweite Halbzeit

Den Start in den zweiten Durchgang verschlief die MT völlig: Auf einmal stand es 15:16 für Lemgo. Das Team von Trainer Heiko Grimm schlug jedoch zurück und ging mit einem 23:19 in die letzten zehn Minuten. Den Vorsprung brachten die Melsunger zur Freude ihrer Fans in der Halle in Kassel über die Runden.

Nach der Niederlage gegen Flensburg und dem Unentschieden gegen den Bergischen HC in den ersten beiden Spielen hat die MT nun drei Punkte auf dem Konto und reiht sich im Mittelfeld der Tabelle ein.