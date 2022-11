Die MT Melsungen ist so etwas wie das Team der Stunde in der Handball-Bundesliga.

Die Nordhessen konnten ihre fünf jüngsten Ligaspiele gewinnen, hinzu kommt der Erfolg im DHB-Pokal beim HC Erlangen. Am Sonntag (14 Uhr) kommt nun aber mit der SG Flensburg-Handewitt ein ganz harter Brocken in die Rothenbach-Halle nach Nordhessen. "Die Favoritenrolle liegt eindeutig beim Gast. Aber wir werden alles geben, um eine Überraschung zu schaffen", kündigte MT-Sportdirektor Michael Allendorf an. Melsungens Selbstvertrauen ist groß, allerdings haben die Hessen zahlreiche Ausfälle zu beklagen.