Zweites Saisonspiel, zweiter Sieg: In der heimischen Halle leistet sich die MT Melsungen gegen Lemgo nur eine kurze Schwächephase. Mann des Tages ist Torhüter Simic.

Die MT Melsungen hat am Dienstagabend in der Handball-Bundesliga mit 27:21 (13:8) gegen den TBV Lemgo gewonnen. Nach dem knappen Sieg in Balingen war es der zweite Erfolg für die Nordhessen im zweiten Saisonspiel.

Simic mit starken Paraden

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase war die MT das konzentriertere Team und konnte sich immer weiter absetzen - auch dank starker Paraden von Torhüter Nebojsa Simic. Zur Halbzeit stand mit 13:8 eine komfortable Führung auf der Anzeigetafel.

Die zweite Halbzeit startete mit der einzigen Schwächphase der MT: Lemgo kam bis auf ein Tor ran, erst Domagoj Pavlovic brach nach sieben Minuten mit einem Treffer den Bann und verschaffte seinem Team wieder Sicherheit - genauso wie Simic, der wiederum zahlreiche Großchancen vereitelte. So hatte die Mannschaft von Trainer Gudmundur Gudmundsson keine Probleme mehr und gewann souverän mit 27:21.