Die MT Melsungen hat ihr Heimspiel gegen den HC Erlangen knapp gewinnen können. Für die Hessen ist es der sechste Sieg in Folge.

Die Nordhessen waren zwar von Beginn an spielbestimmend, konnten sich aber zu keiner Phase der Partie komfortabel absetzen. Dementsprechend knapp fiel auch der Pausenstand von 15:14 aus. Nach dem Sieg im Hessenderby gegen Wetzlar, bei dem die MT zur Pause mit sechs Toren hinten lag und trotzdem noch gewinnen konnte, schien gegen Erlangen der nächste Kraftakt nötig.

Und das Team von Trainer Marco Grimm lieferte, behielt auch dann die Nerven, als die Gäste zwischendurch in Führung gingen und hatten am Ende denkbar knapp mit 28:27 die Nase vorn. Sehr zur Freude der 3.769 Zuschauer. Für die ambitionierten Nordhessen, mittlerweile Tabellenvierter, war es der sechste Sieg in Folge.