Handball-Bundesliga MT Melsungen hat mit Stuttgart keine Mühe

Die MT Melsungen hat sich im Heimspiel gegen Stuttgart keine Blöße gegeben. Gegen das Kellerkind gab es am Ende einen souveränen Sieg.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga am Samstag ohne große Mühe einen Heimsieg eingefahren. Nach der knappen Liga-Niederlage in Magdeburg vor einer Woche besiegten die Nordhessen das Kellerkind aus Stuttgart deutlich mit 35:29. Durch den Sieg führt die MT die Tabelle weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor der TSV Hannover-Burgdorf an.

Schon zur Halbzeit lag die MT mit drei Treffern vorne, im zweiten Abschnitt bauten die Nordhessen diese Führung dann konstant immer weiter aus. Zweifel am Ausgang der Partie gab es dadurch während der gesamten Begegnung nicht wirklich. Beste Werfer waren der Melsunger Rogerio Moraes Ferreira und Lukas Laube für Stuttgart mit je sieben Toren.