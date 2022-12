MT Melsungen in Kiel gefordert

Handball-Bundesliga MT Melsungen in Kiel gefordert

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga am Sonntag (16.05 Uhr) die nächste schwere Aufgabe vor der Brust.

Die Nordhessen sind dann bei THW Kiel gefordert. Der Tabellenzweite hat von seinen 15 Saisonspielen satte 13 gewonnen. Die letzte Niederlage der Schleswig-Holsteiner ist schon über einen Monat her. Die MT wartet indes seit drei Spielen auf einen Sieg. Was den siebtplatzierten Melsungern Mut machen kann: Die Kieler verloren Anfang November dem Ligazwölften aus Lemgo. Völlig ausgeschlossen ist eine nordhessische Überraschung also nicht.