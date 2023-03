MT Melsungen in Stuttgart gefordert

Die MT Melsungen ist am Donnerstag (19.05 Uhr) beim TVB Stuttgart zu Gast.

Die Nordhessen haben vergangenes Wochenende ihre Negativserie beendet und in Hannover immerhin einen Punkt erobert. Im Schwabenland würden die Melsunger nun natürlich gerne nachlagen. Beim Liga-15. aus Stuttgart hoffen die Melsunger auf einen Einsatz von Domagoj Pavlovic. Der Kroate saß nach 15-monatiger Leidenszeit in Hannover erstmals wieder auf der Bank. In Stuttgart könnte er nun sein langersehntes Comeback geben. Mehr als ein Kurzeinsatz wird aber wohl nicht drin sein. "Das braucht alles noch ein bisschen Zeit“, weiß Pavlovic.