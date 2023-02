Für die MT Melsungen war es die erwartet schwere Partie in Berlin.

MT Melsungen kommt in Berlin unter die Räder

Die MT Melsungen hat ihr Auswärtsspiel beim Spitzenreiter in Berlin erwartungsgemäß verloren. Am Ende machten es die Hauptstädter deutlich.

Die MT Melsungen hat das Spitzenspiel in Berlin am Sonntag mit 25:35 verloren. Die Nordhessen hielten im ersten Durchgang noch gut mit, verloren nach und nach aber immer mehr den Anschluss.

Die knapp 9.000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle sahen eine gute Partie zwischen den gastgebenden Füchsen und der MT. Gerade zu Mitte der ersten Hälfte zeigten die Nordhessen ein couragiertes Spiel und verkürzten auf ein zwischenzeitliches 13:12. Doch noch bis zum Pausenpfiff bauten die Gastgeber ihre Führung wieder aus und gingen so mit einem 17:13 in die Pause.

Im zweiten Durchgang lief die MT Melsungen diesem Rückstand dann nur noch hinterher und kam nicht mehr entscheidend ran. Bester Werfer auf Seiten der Melsunger war mit sechs Treffern Timo Kastening. Für den Rechtsaußen und sein Team war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Am kommenden Donnerstag (19.05 Uhr) haben sie in Gummersbach die Möglichkeit, den Negativtrend zu stoppen.