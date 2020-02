MT Melsungen landet Big Point in Mannheim

Die MT Melsungen hat das erste Spiel nach der EM-Pause gewonnen: Bei den hoch gehandelten Rhein-Neckar Löwen gab es einen umjubelten Auswärtssieg.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga am Donnerstagabend mit 33:30 (16:15) bei den Rhein-Neckar Löwen gewonnen und kommt dem Gegner aus Mannheim damit in der Tabelle sehr nah.

Beide Teams waren fahrig in das Spiel gestartet. Nach einer frühen Drei-Tore-Führung der Nordhessen schafften die Mannheimer nach gut 16 Minuten den Ausgleich zum 8:8. In die Pause ging es einem denkbar knappen 16:15 für die MT.

Starker MT-Auftritt nach der Pause

Der Start in die zweite Halbzeit gelang den Melsungern deutlich besser als ihren Gegnern, nach 41 Minuten stand ein 19:25 aus Sicht der Gastgeber auf der Anzeigetafel. Die Löwen gaben sich nicht geschlagen und kamen zehn Minuten vor Ende wieder auf 25:27 ran. Fünf Minuten vor der Schlusssirene war es gar nur noch ein Treffer Vorsprung für die MT, die allerdings die Nerven behielt und sich am Ende mit 33:30 durchsetzte.

Durch den Sieg bleibt die MT in der Tabelle in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen und steht nur noch einen Punkt hinter den Rhein-Neckar Löwen auf Platz sieben.