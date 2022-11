Die MT Melsungen ist am 11. Spieltag der Handball-Bundesliga in Göppingen gefordert.

Die zehntplatzierten Nordhessen wollen am Mittwoch im Schwabenland ihre Serie von zuletzt drei Ligasiegen in Serie ausbauen. "Das wird gewiss nicht einfach, auch wenn wir in der Tabelle vor Göppingen stehen und es so aussieht, als wären wir in diesem Spiel der Favorit", so MT-Sportdirektor Michael Allendorf.

"Wir müssen den Faden aufnehmen, den wir ab Mitte der zweiten Halbzeit im Heimspiel gegen Gummersbach geknüpft haben. Dann besteht die Chance, auch in Göppingen etwas zu reißen", so Allendorf weiter. Anwurf beim Tabellenzwölften ist um 20.30 Uhr.