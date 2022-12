Die MT Melsungen hat zum Hinrunden-Abschluss in der Handball-Bundesliga einen Sieg gegen Kellerkind GWD Minden eingefahren.

Die Nordhessen setzten sich am Donnerstagabend vor heimischem Publikum mit 31:28 (19:16) gegen GWD Minden durch. Der Tabellenvorletzte aus Minden machte den Nordhessen vor allem in der ersten Halbzeit das Leben schwer und lag zeitweise sogar in Führung.

Die MT bewies aber den längeren Atem und zog in der zweiten Halbzeit deutlich davon. Die Hessen liegen auf Tabellenplatz acht, beste Werfer der Bartenwetzer waren Dimitri Ignatow, Kai Häfner und Elvar Örn Jonsson mit je fünf Treffern.