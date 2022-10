Die MT Melsungen bleibt weiter im Aufwärtstrend. Die Nordhessen besiegten in der Bundesliga den Aufsteiger aus Hamm ohne größere Probleme und klettern in der Tabelle weiter nach oben.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga einen überzeugenden Auswärtserfolg gefeiert. Beim Aufsteiger aus Hamm, der bislang nur eine Bundesliga-Partie gewinnen konnte, siegten die Nordhessen am Donnerstag mit 28:18 (18:10). Für die MT war es nach dem Pokalerfolg in Erlangen und dem Sieg im Hessen-Derby gegen Wetzlar bereits der dritte Erfolg in Serie.

Die Partie in Hamm war schon nach der ersten Halbzeit entschieden. Die Nordhessen überrollten die Gastgeber förmlich und führten bereits zur Pause mit acht Toren Vorsprung. Im zweiten Abschnitt ließ es die MT dann ruhiger angehen, der Sieg war aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Weitere Informationen ASV Hamm-Westfalen - MT Melsungen 18:28 (10:18) Tore Hamm: Von Boenigk (4), Bauer (3), Wieling (2), Bornemann (2), Dayan (2), Prtzewofsky (1), Huesmann (1), Schulze (1)

Tore Melsungen: Gomes (8), Arnarsson (4), Casado Marcelo (4), Häfner (3), Malasinskas (2), Fuchs (2), Jonsson (1), Ohl (1), Kalarash (1), Mandic (1) Ende der weiteren Informationen