Die MT Melsungen hat seinen guten Lauf fortgesetzt. Gegen Aufsteiger VfL Gummersbach setzten sich die Nordhessen durch. Nach einem Kampf im ersten Durchgang schaltete Melsungen mehrere Gänge hoch.

Die MT Melsungen hat sich am Donnerstagabend gegen den VfL Gummersbach mit 28:22 (10:14) durchgesetzt. Zur Pause rannten die Hessen vor 3.023 Zuschauern in einem Kampfspiel noch einem Vier-Tore-Rückstand hinterher. Doch in der Schlussphase konnte die MT mehrere Gänge nach oben schalten und sich auch dank einer überragenden Torhüterleistung von Nebojsa Simic den vierten Pflichtspielerfolg in Serie sichern.

Die Gastgeber überrannten den Aufsteiger förmlich und trafen in 30 Minuten 18mal. Beste Werfer der Melsunger waren Arnar Freyr Arnarsson und André Gomes mit sechs Treffern. Bei Aufsteiger Gummersbach traf Hakon Styrmisson ebenfalls sechsmal