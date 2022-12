Für die MT Melsungen war am Sonntag beim THW Kiel in der Handball-Bundesliga nichts zu holen. Die Hessen unterlagen gegen den Spitzenreiter, lieferten aber ein starkes Comeback.

Am Ende verloren die Melsunger in Kiel mit 22:24. Die Kieler übernahmen die Spitzenposition in der Handball-Bundesliga, die MT hängt im Mittelfeld des Klassements. Damit hält die "schwarze Serie" in Kiel: Nur einmal, zuletzt vor zehn Jahren, schaffte Melsungen einen Erfolg in Kiel, damals bester Schütze war der heutige Funktionär Michael Allendorf.

Einzig in der Anfangsphase führten die Melsunger durch Julian Fuchs, doch danach rannten die Hessen immer hinterher. Zur Pause lagen die Kieler mit sieben Toren in Front (17:10). Im zweiten Durchgang lief es für die Gäste besser, als Kreisläufer Gleb Kalarash bei einem Tempogegenstoß seinen dritten Treffer markierte - und nach einem 4:0-Lauf Kiel zur Auszeit griff.

Deutlich bessere zweite Hälfte

MT-Torhüter Adam Morawski zeigte im zweiten Durchgang eine starke Partie (20 Paraden) - und die MT agierte als Team griffiger. Nach zwei 3:0-Läufen kamen die Melsunger bis auf einen Treffer an die Kieler heran. Erst zwölf Sekunden vor dem Ende traf Nykola Bilyk zum Endstand. Bester Werfer der Melsunger war Kai Häfner mit fünfTreffern. Bereits am Donnerstag geht es für die MT mit dem Heimspiel gegen Minden weiter (Anwurf 19:05 Uhr).