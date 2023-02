Nächster Rückschlag für die MT Melsungen: Die Nordhessen haben in der Bundesliga auch gegen Leipzig verloren. Vor heimischem Publikum fiel die Entscheidung erst kurz vor Schluss.

Die MT Melsungen kommt im neuen Jahr einfach nicht in Schwung. Die Nordhessen verloren am Donnerstagabend auch das zweite Spiel nach der WM-Pause, beim Heimspiel gegen Leipzig stand es am Ende einer spannenden Partie 28:29 aus Sicht der Nordhessen. Schon die Partie gegen den Bergischen HC hatte die MT am Wochenende mit nur einem Punkt verloren.

Gegen Leipzig lagen die Melsunger zur Pause mit drei Treffern hinten, kämpften sich im zweiten Abschnitt aber zurück. In den Schlussminuten hatte dann aber der Gast aus Leipzig das bessere Ende für sich.

MT Melsungen - SC DHfK Leipzig 28:29 (15:18) Tore Melsungen: Kastening 6/5, Arnarsson 5, Casado 4, Drosten 3, Kühn 3, Ignatow 2, E. Jonsson 2, Malasinskas 2, Beekmann 1

Tore Leipzig: Witzke 7, V. Kristjansson 6/1, Wiesmach 5, Binder 3, Klima 3, Preuss 3, M. Gebala 2

Zuschauer: 3.586