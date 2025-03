Die Handballer der MT Melsungen erwischen in Hamburg einen rabenschwarzen Tag, der ihnen nicht nur eine herbe Niederlage einbringt, sondern auch den Verlust der Ligaspitze.

Die Handballer der MT Melsungen haben einen herben Rückschlag im Rennen um den Meistertitel kassiert. Am Donnerstagabend verloren die Nordhessen nicht nur das Spiel beim HSV Hamburg hochhaushoch mit 32:42 (17:19), sondern damit auch den Platz an der Bundesliga-Spitze. Hannover-Burgdorf zog durch einen Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen vorbei. Die weiteren Verfolger aus Berlin, Magdeburg, Flensburg und Kiel greifen zudem erst am Freitag und Samstag in direkten Duellen ins Spieltags-Geschehen ein.

Die Anfangsphase in Hamburg gestaltete sich noch ausgeglichen, nach einer knappen Viertelstunde aber häuften sich die technischen Fehler bei den Gästen. Kurzzeitig konnte MT-Keeper Nebojsa Simic mit einigen Paraden noch Schlimmeres verhindern, schon zur Pause lag das mit personellen Problemen angetretene Gästeteam von Trainer Roberto Garcia Parrondo aber mit zwei Toren zurück.

Das Spiel ist früh entschieden

Und nach dem Seitenwechsel? Wurde es unerklärlich schlecht aus Melsunger Sicht. Die MT fand überhaupt nicht mehr rein ins Spiel und der HSV in einen Flow. Der Stecker war früh gezogen bei den Gästen, die Partie schon lange vor der Schlusssirene entschieden. Am Ende ging es nur noch um die Höhe der Abreibung, die die fünfte Ligapleite für die MT bedeutete. Für die Gäste war Nikolaj Enderleit mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer - völlig unerheblich bei diesem Melsunger Handball-Fiasko.