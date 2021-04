Die MT Melsungen hält gegen eines der Spitzenteams der Liga stark mit. In einem Herzschlagfinale geht die Partie dann aber doch verloren.

Die MT Melsungen hat ihr Spiel in der Handball-Bundesliga am Donnerstagabend verloren. Gegen die Rhein-Neckar Löwen stand es am Ende 25:26 (14:15).

Dabei hielten die Nordhessen bereits in der ersten Halbzeit immer den Anschluss und gingen nur mit einem Ein-Tore-Rückstand in die Pause.

Schlechter Start in die zweite Hälfte

Der Beginn der zweiten 30 Minuten misslang der MT jedoch, der Rückstand betrug schnell vier Tore. Die Führung hielt bis wenige Minuten vor Schluss, als Melsungen zum 24:24 ausgleichen konnte. In einem Herzschlagfinale hatten die Löwen schließlich doch mit 26:25 die Nase vorn.

Die MT, die noch einige Nachholspiele zu absolvieren hat, bleibt damit im Mittelfeld der Handball-Bundesliga stecken.