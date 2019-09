MT Melsungen will gegen Magdeburg eine Reaktion zeigen

Handball-Bundesliga MT Melsungen will gegen Magdeburg eine Reaktion zeigen

Die MT Melsungen ist am Donnerstagabend (19 Uhr) in der Handball-Bundesliga auf Wiedergutmachung aus.

Die Hessen em-pfangen vor heimischem Publikum den bislang ungeschlagenen Tabellenführer aus Magdeburg. Am Sonntag hatte das Team von Trainer Heiko Grimm beim Aufsteiger aus Balingen eine deutliche 23:36-Klatsche einstecken müssen.

Manager Axel Geerken nahm nach der Blamage in Balingen das Team in die Pflicht: "Den Auftritt hat die Mannschaft zu verantworten, nicht der Trainer." Gegen den SCM soll nun eine Reaktion erfolgen. "Genau die möchte ich gegen Magdeburg sehen", so Geerken.