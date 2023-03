MT Melsungen will Knoten platzen lassen

Für die MT Melsungen und die HSG Wetzlar verliefen die letzten Spiele in der Handball-Bundesliga nicht gerade erfolgreich. Während die Melsunger im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen, geht es für die Wetzlarer am Donnerstagabend um wichtige Punkte für den Klassenerhalt.

Nach der WM-Pause musste die MT Melsungen zuletzt drei Niederlagen in Folge einstecken. Am Donnerstagabend (19.05 Uhr) soll das Ergebnis nach Spielende ein anderes sein. Dann geht es zum Aufsteiger Gummersbach. Die MT steht momentan in der Handball-Bundesliga zwei Plätze vor dem VfL.

Weiter unten in der Tabelle kämpft die HSG Wetzlar um wichtig Punkte für den Klassenerhalt. Mit den Rhein-Neckar Löwen wartet am Donnerstagabend der Tabellenzweite auf die Mittelhessen. HSG-Trainer Hrvoje Hrovat: "Um dort bestehen zu können, brauchen wir in allen Mannschaftsbereichen eine absolute Topleistung."