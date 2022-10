Die MT Melsungen unterlag den Füchse Berlin am Ende klar. Auch eine überragende Torhüterleistung in Halbzeit eins und eine Pausenführung konnten die Heimniederlage nicht verhindern.

Die MT Melsungen hat am sechsten Spieltag in der Handball-Bundesliga eine am Ende verdiente Heimniederlage kassiert. Trotz zwischenzeitlichem Vier-Punkte-Vorsprung und Halbzeitführung unterlagen die von Roberto Garcia Parrondo trainierten Hessen den Füchse Berlin mit 29:32 (15:12).

Seblst die herausragende MT-Torhüterleistung von Nebojsa Simic, der die Gäste im ersten Durchgang verzweifeln ließ, brachte keine Punkte. Bester Werfer der Melsunger war Ivan Martinovic mit sechs Treffern. Für die Füchse war Hans Lindberg neunmal erfolgreich.