Die MT Melsungen konnte sich in Flensburg nicht näher an die internationalen Ränge herankämpfen. Dies hingegen gelang der HSG Wetzlar in Minden.

Die MT Melsungen hat am Mittwochabend ein spannendes Spitzenduell in Flensburg insgesamt verdient verloren. Die Hessen unterlagen in der Handball-Bundesliga mit 24:27 (11:13) beim vorläufigen Tabellenzweiten. Die besten MT-Werfer Elvar Orn Jonsson und Domagoj Pavlovic konnten die Niederlage mit fünf Treffern nicht abwenden, der Anschluss an die Top vier reißt damit ab.

Jubeln durfte hingegen die HSG Wetzlar. Die Mittelhessen setzten sich mit 24:23 (12:10) in Minden durch. Wetzlar festigt Rang fünf und behält nach der besten Vorrunde der Bundesligahistorie die internationalen Ränge damit im Blickfeld. Bester Werfer der HSG war Maximilian Holst mit sieben Toren.