Die MT Melsungen hat ihr Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga beim THW Kiel verloren. Besser lief der Spieltag für die HSG Wetzlar.

Die MT Melsungen hat am Sonntagnachmittag in der Handball-Bundesliga eine Niederlage einstecken müssen. Beim Tabellenzweiten THW Kiel hieß es am Ende 25:27, für die Nordhessen war es bereits die dritte Niederlage in Folge. Die MT ist Tabellenachter. Bester Werfer bei der MT war Julius Kühn mit acht Toren.

Besser lief der Sonntag für die HSG Wetzlar. Die Hessen setzten sich mit 28:22 bei Hannover-Burgdorf durch und kletterten auf den sechsten Tabellenrang. Bester Werfer der HSG war Stefan Cavor mit neun Treffern.