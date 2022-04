Er war Nationalspieler, ist Bundesliga-Rekordhalter und wird sich in Zukunft um die Torhüter der MT Melsungen kümmern: Carsten Lichtlein verstärkt das Trainerteam der Nordhessen, sein Ende als Profi ist das aber noch lange nicht.

Ein prominenter Name für die MT Melsungen: Wie der Handball-Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wechselt Carsten Lichtlein zur kommenden Saison zu den Nordhessen und soll bei der MT in erster Linie als Torwarttrainer fungieren. Der 41-Jährige, der 2007 Weltmeister wurde, ist für die Aus- und Weiterbildung der Profi- und Nachwuchs-Torhüter zuständig und unterschreibt zunächst einen Vertrag über ein Jahr.

"Wir haben schon seit längerem gesucht, um diese Position qualitativ hochwertig zu besetzen und sind davon überzeugt, dass uns dies mit Carsten Lichtlein gelungen ist", freute sich Melsungens Vorstand Axel Geerken über die Verpflichtung. Lichtlein ist mit mehr als 700 Bundesliga-Spielen alleiniger Rekordhalten in der höchsten deutschen Spielklasse und hat zudem bereits die Torwarttrainer-Lizenz.

Lichtlein hält sich für den Notfall fit

Dass Lichtlein, der zuvor seinen Abschied von der GWD Minden verkündet hatte, mit dem Beginn seiner Trainer-Laufbahn gleichzeitig seine Karriere als Spieler beendet, ist aber noch nicht gesagt. Sollte es im Tor der MT einen Engpass geben, will Lichtlein weiter in der Bundesliga auflaufen. "Ich werde mich auch als Torwarttrainer weiterhin fit halten und stehe bereit, wenn dort Not am Mann ist."

Neben seiner Tätigkeit in Melsungen wird der gebürtige Würzburger zudem die U20-Junioren des Deutschen Handballbundes auf die kommende Europameisterschaft vorbereiten. "Mir macht diese Arbeit schon jetzt viel Spaß", so Lichtlein. "Wenn ich sehe, dass ein Torhüter viel von dem, was wir besprochen und trainiert haben, im Spiel umsetzt und obendrein damit erfolgreich ist, ist das das Größte, was einem als Trainer passieren kann."