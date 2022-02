Spiel der MT Melsungen in Erlangen verlegt

Handball-Bundesliga Spiel der MT Melsungen in Erlangen verlegt

Auch für das für Mittwoch angesetzte Liga-Spiel der MT Melsungen beim HC Erlangen muss ein neuer Termin gefunden werden.

Die spielleitende Stelle der Handball-Bundesliga hat einem Antrag der Nordhessen auf eine Verlegung der Partie am späten Montagabend stattgegeben. In Reihen der MT werden nach medizinischer Untersuchung sechs Spieler aufgrund der Folgen von Corona-Infektionen als nicht wettkampftauglich eingestuft.

"Die Betreffenden haben keinerlei Symptome und auch keine Nachwirkungen zu befürchten, aber sie benötigen noch einige Tage, ehe sie wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sind und in einem Bundesligamatch zum Einsatz kommen können", sagte MT-Vorstand Axel Geerken. Am Samstag (18.30 Uhr) empfängt Melsungen den HBW Balingen-Weilstetten zum ersten Liga-Spiel des Jahres. Wie für das verschobene Viertelfinale im DHB-Pokal gegen den TBV Lemgo-Lippe gibt es auch für das Match in Erlangen noch keinen Nachholtermin.