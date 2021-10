Am Ende wurde es richtig knapp, aber es reichte: Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga einen enorm wichtigen Sieg gefeiert. Grundstein dafür war eine starke erste Hälfte.

Die MT Melsungen hat in der Handball-Bundesliga einen enorm wichtigen Heimsieg eingefahren. Gegen den Bergischen HC, vor dem Spiel in der Tabelle knapp vor den Nordhessen platziert, setzte sich die MT am Donnerstagabend denkbar knapp mit 26:25 (15:12) durch.

In einer engen Partie zogen die Melsunger Mitte der ersten Halbzeit leicht davon und hielten die knappe Führung bis zum Schluss der Begegnung. Nie schaffte es der BHC, näher als zwei Tore an die Nordhessen heranzukommen. Durch den Sieg klettert die MT in der Tabelle ein wenig und nähert sich den Spitzenplätzen an.