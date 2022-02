Kaum ein Handball-Verein ist von Corona so gebeutelt wie die MT Melsungen. Der Bundesligist musste aufgrund der Ausfälle zwei Spiele verschieben. In den vergangenen Wochen war an einen geregelten Betrieb nicht zu denken.

Das Spiel der MT Melsungen am Samstag findet statt. Das ist nach den jüngsten Entwicklungen mittlerweile eine echte Meldung wert. Vor der Partie gegen Balingen-Weilstetten (18.30 Uhr) pausierten die Melsunger nämlich eineinhalb Monate. Am 27. Dezember siegten sie zuletzt bei den Füchsen Berlin. Die Pause hatte zunächst einen plausiblen Grund mit der Europameisterschaft im Januar. Dann aber schlug das Corona-Virus bei den Melsungern zu wie wohl bei keinem anderen Team - zwei Spiele mussten abgesagt werden, weil die MT zu viele Ausfälle zu verkraften hatte.

Zur EM hatte der Klub acht Nationalspieler entsandt: Die deutschen Nationalspieler Kai Häfner, Julius Kühn und Timo Kastening infizierten sich vor Ort mit dem Virus und mussten in Isolation. Auch die beiden Isländer Elvar Örn Jonsson und Arnar Freyr Arnarsson wurden positiv getestet. Marino Maric (Kroatien) und Nebojsa Simic (Montenegro) hatten sich bereits vor dem Turnier angesteckt. Der für Deutschland nachnomminierte Tobias Reichmann kehrte immerhin gesund wieder zurück.

Selbst Training abgesagt - Heinevetter fünf Mal in Quarantäne

Doch auch in der Heimat infizierten sich mit Yves Kunkel und Torwart Silvio Heinevetter sowie diversen Jugendspielern so viele Akteure, dass das Training ausfiel. Heinevetter musste gar zum insgesamt fünften Mal in Quarantäne. "Aber diesmal war alles anders, weil ich erstmals Corona-positiv und auch richtig krank war", erklärte er der HNA . Es sei wie eine schwere Grippe gewesen. Auch die deutschen Nationalspieler lagen flach und brauchten selbst nach dem negativen Test eine gewisse Zeit, um wieder Wettkampffähigkeit zu erlangen. Erst zum Ende der vergangenen Woche starteten die letzten EM-Rückkehrer wieder voll mit dem Training.

"Wir tragen Verantwortung für die Gesundheit unserer Spieler. Deshalb haben wir die von den Infekten Betroffenen in den letzten Tagen eingehend kardiologisch untersuchen und vorsichtige Belastungstests absolvieren lassen", erklärte MT-Vorstand Axel Geerken. "Dabei sind sechs unserer Profis als noch nicht wettkampftauglich ermittelt worden." So sagte die MT die Partien in Lemgo (6.2., Pokal) und gegen Erlangen (9.2., Liga) ab. Eine Sonderregelung der Liga trat in Kraft, wonach eine Mannschaft mit sechs Ausfällen nicht auflaufen musste.

Angst vor weiteren "Long Covid"-Fällen im Handball

Im Handball herrscht gerade durch den Fall von Maximilian Jaeger eine gewisse Sensibilität für die Folgen von "Long Covid". Jaeger war beim HC Erlangen mehr als ein halbes Jahr lang außer Gefecht gewesen und hatte unter anderem über Gedächtnisverlust geklagt. Die infizierten Melsunger Spieler mussten täglich über ihr Befinden berichten, wurden zudem von Athletiktrainern und Kardiologen gecheckt.

"Wir unterscheiden bei der Rückkehr von Spielern nach Verletzungen oder Erkrankungen zwischen zwei Phasen: Return to Sports und Return to Competition", erklärte der Sportkardiologe und MT-Mannschaftsarzt Dr. Karl-Friedrich Appel. "Das heißt, die Spieler werden im Training wieder langsam an die Belastung herangeführt, sind aber keinesfalls schon wettkampftauglich”. Erst jetzt konnten die Ärzte das Signal zum Weiterspielen geben und längerfristige Folgeerscheinungen ausschließen. Das Spiel am Samstag kann demnach stattfinden.

Pokalspiel für Melsungen von besonderer Bedeutung

Für die Ligapartie gegen Erlangen gibt es noch keinen Ersatztermin, das Pokalduell gegen Lemgo soll Anfang März nachgeholt werden. Viel Spielraum für weitere Verlegungen bleibt dann nicht, denn das Kräftemessen mit Lemgo (gleichzeitig das Vorjahresfinale) bildet das letzte ausstehende Viertelfinale des Wettbewerbs. Halbfinale und Finale werden im "Final Four" Ende April in Hamburg ausgetragen. Der Gegner wartet schon: Rekordmeister THW Kiel.

Bleibt die Frage, wie die Häufung in Melsungen zustande kam? Einen Vorwurf kann man dem Team nicht machen: Alle Spieler sind geimpft, fast alle auch geboostert. Zum einen spielt wohl das Pech eine Rolle (auch Hannover musste nun ein Spiel verlegen), zum anderen der "Fluch der guten Tat": Die MT hat viele Nationalspieler in ihre Reihen geholt, die eben auch bei der von Corona überschatteten EM in Ungarn und der Slowakei nominiert wurden. Am Samstag soll nun endlich etwas Normalität zurückkehren: Neben den Spielern sind auch wieder fast 1.500 Fans in der Halle zugelassen.