Handball Die MT Melsungen will in Hannover nachlegen

Nach dem erkämpften Sieg gegen Leipzig will die MT Melsungen am Donnerstag im Auswärtsspiel beim TSV Hannover-Burgdorf (19 Uhr) einen weiteren Erfolg einfahren.

Trainer Gudmundur Gudmundssonn will in Hannover an die gute zweite Halbzeit beim Sieg zuletzt gegen Leipzig anknüpfen, in der die MT Melsungen 19 Tore geworfen hatte. Das Hannover-Spiel ist für die Nordhessen der Auftakt zu drei Begegnungen innerhalb von acht Tagen. Bereits am Sonntag (16 Uhr) empfängt die MT den SC Magdeburg. Nach einer bislang durchwachsenen Saison stehen die Melsunger auch aufgrund zahlreicher Nachholspiele aktuell nur auf dem zehnten Tabellenplatz.