Die Reise der MT Melsungen durch Europa ist bereits zu Ende. Auch im Rückspiel gegen den dänischen Club Bjerringbro-Silkeborg gab es für die ambitionierten Nordhessen eine Niederlage.

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen sind bereits in der ersten Qualifikationsrunde zur European League gescheitert. Die Nordhessen unterlagen am Sonntag vor den Augen von Bundestrainer Alfred Gislason in Kassel dem dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg mit 24:26 (12:16) und schieden nach dem 27:31 im Hinspiel frühzeitig aus.

Beste Werfer für Melsungen waren die Nationalspieler Kai Häfner und Timo Kastening mit jeweils vier Toren. "Das ist enttäuschend. Ich hatte die Hoffnung, dass wir besser drauf sind. Wir sind noch nicht auf dem Niveau, um gegen solch einen Gegner weiterzukommen", sagte MT-Vorstand Axel Geerken.