Der Melsunger Julius Kühn (vorne) war am Sonntag einer der wichtigsten Akteure.

Der Melsunger Julius Kühn (vorne) war am Sonntag einer der wichtigsten Akteure. Bild © Imago

Spiel eins abgehakt, Spiel zwei gewonnen: Die MT Melsungen hat am Sonntag in Bietigheim einen klaren Sieg gefeiert – vor allem dank einer starken Leistung von Julius Kühn.

Handball-Bundesligist MT Melsungen hat die Auftaktniederlage gegen Magdeburg gut verdaut und im zweiten Saisonspiel den ersten Sieg eingefahren. Das Team von Trainer Heiko Grimm gewann am Sonntag bei Aufsteiger SG BBM Bietigheim mit 33:24 (17:16). Bester MT-Torschütze war Rückraum-Akteur Julius Kühn mit acht Treffern.

Die Nordhessen mussten sich allerdings in die Partie hineinkämpfen. Vor allem in der ersten Halbzeit tat sich die Melsunger Abwehr schwer. Im zweiten Durchgang hatten die Bartenwetzer die anfänglichen Probleme aber abgelegt. In der Schlussphase konnten sie sich deutlich von Bietigheim absetzen.

Weitere Informationen SG BBM Bietigheim - MT Melsungen 24:33 (16:17) Tore Bietigheim: Haller 5, J. Link 4, Claus 3, Schäfer 3/2, Asmuth 2, Rentschler 2, Pa. Weber 2, Döll 1, Rönningen 1, Schmidt 1/1



Tore Melsungen: Kühn 8, Maric 7, Mikkelsen 4/2, Pavlovic 4, Birkefeldt 2, Kunkel 2, Reichmann 2, Allendorf 1, Danner 1, M. Müller 1, P. Müller 1



Zuschauer: 2.141

Strafminuten: 10 / 8

Disqualifikation: - / M. Müller (14.) Ende der weiteren Informationen

Sendung: hr-iNFO, Nachrichten, 2.9.18, 18 Uhr