Die MT Melsungen ist am Donnerstag (19 Uhr) in Minden zu Gast.

Nach dem überraschenden Sieg gegen Göppingen wollen die Nordhessen die kommenden Wochen und den Auftakt in Minden erfolgreicher gestalten als den vorangegangenen April, in dem die MT nur einen einzigen Sieg einfuhr. Bereits am Dienstag hatte der Club die Weichen für die kommende Spielzeit gesetzt. Mit Alexander Petersson verpflichteten die Nordhessen einen erfahrenen Linkshänder. Der 40 Jahre alte Routinier kommt dann von der SG Flensburg-Handewitt und unterzeichnet einen Einjahresvertrag.