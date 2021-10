Melsungen will Trend fortsetzen

Die MT Melsungen will in der Handball-Bundesliga in Göppingen ihren porsitiven Trend fortsetzen.

Anwurf der Partie in der Handball-Bundesliga ist am Donnerstag um 19:05 Uhr. Die Melsunger konnten unter dem neuen Coach Roberto Garcia Parrondo Erfolgserlebnisse feiern: In der Liga siegten sie gegen Hannover mit 25:23, im DHB-Pokal kamen sie gegen den Zweitligisten Bie-tigheim eine Runde weiter. "Die Trainingseinheiten unter dem neuen Coach können mitunter schon einmal dreieinhalb Stunden dauern", sagte Routinier Alexander Petersson über die akribische Arbeit von Parrondo im vereinseigenen Podcast.