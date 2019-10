Im Viertelfinale des DHB-Pokals bekommt es Handball-Bundesligist MT Melsungen mit Ligakonkurrent Füchse Berlin zu tun.

Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Die Nordhessen freuen sich dabei vor allem über ihr Heimrecht: Die Partie wird am 3. oder 4. Dezember in der Kasseler Rothenbach-Halle ausgetragen. Der Gewinner zieht ins Final Four ein, das am 4. und 5. April 2020 in Hamburg stattfindet.