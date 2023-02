Nach dem Fehlstart in das neue Handball-Jahr am Wochenende beim Bergischen HC will die MT Melsungen an diesem Donnerstag unbedingt den ersten Sieg in 2023 einfahren.

Die Nordhessen bekommen es dabei (19 Uhr) mit dem Tabellenzwölften aus Leipzig zu tun. "Wir müssen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr viel besser agieren als zuletzt gegen den Bergischen HC", forderte MT-Coach Roberto Garcia Parrondo vor der Partie. Verzichten müssen die Nordhessen dabei auf Ivan Martinovic. Der Rückraumspieler muss sich einer Operation unterziehen und fehlt den Melsungern dadurch monatelang.