"Ich bin so optimistisch wie nie"

Melsungens Nationalspieler Julius Kühn spielt am Sonntag mit Deutschland in seiner Kasseler Wahlheimat. Im Interview spricht er über die "Corona-EM", Spaziergänge in Unterhosen und wie er einmal auf dem Klo vergessen wurde.

Audiobeitrag Audio Julius Kühn über Heim-Länderspiel: "Es haben sich schon viele Freunde angekündigt" Audio Julius Kühn für die MT Melsungen gegen die Rhein-Neckar Löwen. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Am Sonntag tritt die deutsche Handball-Nationalmannschaft zum Testspiel gegen Ungarn in Kassel an (17.15 Uhr). Nationalspieler Julius Kühn erzählt vom Umbruch im Team, von seiner neuen Rolle und von der derzeitigen Situation bei seinem Klub MT Melsungen.

hessenschau.de: Julius Kühn, am Sonntag verspielte die MT wieder einmal eine Führung bei den Rhein-Neckar Löwen, vor allem beim 7 gegen 6. Was war da los?

Kühn: Die Partie verlief sehr ärgerlich für uns, weil wir zeitweise sogar vier Tore in Führung lagen. Doch der Gegner kam schnell wieder ran, als wir uns zwei Zeitstrafen einhandelten. Wir hatten lange das Gefühl: Hier brennt nichts mehr an! Doch dann haben wir in dieser Phase das Spiel verloren, weil wir keinen kühlen Kopf bewahrt haben. Das 7 gegen 6 trainieren wir eigentlich oft und müssen es besser ausspielen.

hessenschau.de: In Minden war die Mannschaft in den ersten Minuten gar nicht auf der Platte, im Pokal gegen Lemgo kostete eine schlechte Phase vor der Pause das Weiterkommen. Hat die MT ein strukturelles Problem?

Kühn: Es ist momentan unser größtes Manko, dass wir unsere Leistung nicht über 60 Minuten abrufen. Wir leisten uns in bestimmten Phasen unnötige Konzentrations- oder technische Fehler – und bei dieser hohen Leistungsdichte in der Liga werden diese Kleinigkeiten eben bestraft. Die ersten Vier der Tabelle spielen konstanter. So weit sind wir noch nicht. Das versucht der Trainer zu ändern.

Wie geht Trainer Roberto Garcia Parrondo dies an?

Kühn: Wir versuchen, genau diese Phasen beim Training zu simulieren. Im Abschlussspiel pfeift der Trainer dann nicht alles, sondern lässt Fouls durchgehen. Er will schauen, wie wir mit Rückschlägen umgehen. Aber es ist nun einmal eine Herausforderung, diesen Umgang dann auch im Spiel zu zeigen. Über den Trainer muss ich nicht viel sagen, er ist ein anerkannter Fachmann und nicht zu Unrecht als Welttrainer 2021 nominiert.

Weitere Informationen Das ist Julius Kühn Der 28 Jahre alte Rückraumspieler spielt seit 2017 bei der MT Melsungen. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2016 Europameister und gewann Bronze bei Olympia. Auch bei den Spielen in Tokio 2021 nahm er mit Deutschland teil. Neben Kühn steht derzeit in Timo Kastening nur ein weiterer MT-Spieler im Aufgebot, Kai Häfner sagte in dieser Woche ab. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Die Instagram-Seite HAMS schrieb daraufhin süffisant: "Parrondo wurde als Welttrainer nominiert. Völlig zurecht, schließlich hat die MT schon seit Wochen nicht mehr gegen Abstiegskandidaten gestrauchelt."

Kühn: Das habe ich auch gelesen und musste natürlich schmunzeln. Die Seite hat immer wieder gute Beiträge dabei - und ein Stück weit hatte sie mit dem Spruch ja auch Recht.

hessenschau.de: Wie wirkt der neue Trainer auf Sie persönlich?

Kühn: Er hat mich unglaublich weitergebracht, mir auch viele Dinge gezeigt, die ich vorher noch nicht kannte. Beispielsweise hat er mir in der Abwehr erklärt, wie ich nicht nur aufs 1 gegen 1, sondern auch mal auf den Ballkau gehe. Ich habe mein Spiel in der Defensive unter ihm umgestellt.

hessenschau.de: Fühlen Sie sich in der öffentlichen Wahrnehmung zu sehr auf Ihre Wurfkraft reduziert?

Kühn: Nein, beim Rückraum links schauen alle natürlich darauf, das ist okay. Da gehen viele Kreisläufer-Anspiele von mir eben unter.

hessenschau.de: Bei Ihrer Vertragsverlängerung 2019 sagten Sie, dass Sie mit der MT Titel holen wollen. Ist das noch immer so?

Kühn: Definitiv. Ganz ehrlich: Ich bin momentan optimistischer als je zuvor. In der neuen Konstellation, mit dem neuen Trainer, sind die Weichen gestellt. Wenn wir weiter an uns arbeiten, kommen wir auch schnell vom Image des scheiternden Klubs weg. Der Weg geht nach oben, gerade wenn wir uns fürs internationale Geschäft qualifizieren. Natürlich ist die Meisterschaft schwierig, aber unser mittelfristiger Anspruch ist es auch nicht, Fünfter oder Sechster zu werden.

hessenschau.de: Letztes Jahr verlor die MT deutlich das Pokalfinale gegen Lemgo, nun kam das Aus im Viertelfinale gegen den gleichen Gegner. Hat Ihr Team einen Lemgo-Komplex?

Kühn: Das letzte Spiel war tatsächlich ein Abbild vom Finale 2021 – wir kommen gut rein und liegen dann plötzlich hinten. Was ich nicht verstehe: In der Liga sieht es gegen Lemgo ganz anders aus. Dafür habe ich auch keine Erklärung.

hessenschau.de: Spötter sagen, die MT solle sich einfach aufs Modeln konzentrieren. Sie und acht andere Spieler sind kürzlich für einen Sponsor der MT in Unterwäsche durch Kassel gelaufen.

Kühn: Wir werden wieder zum Gespött, weil der Zeitpunkt nicht optimal war. Das passte natürlich zu uns. Aber für den Sponsor war es ein Erfolg und ich persönlich hatte so ein Shooting auch noch nicht erlebt. Wir sind vormittags im Winter durch Kassel gelaufen. Da sind Fans im Auto vorbeigefahren und haben gehupt. Spaß hat es auf jeden Fall gemacht.

hessenschau.de: Kommen wir zur Nationalmannschaft: Bei der EM waren Sie der erste Corona-Infizierte im Team und verpassten nach dem Auftaktsieg das restliche Turnier.

Kühn: Wir haben abends zusammen die Spiele auf einem Beamer geschaut, als der Mannschaftsarzt direkt zu mir kam und die Maske aufsetzte. Da war mir schon klar, was los war. Mein Wert lag noch sehr hoch, ich stand am Anfang der Infektion. Also kam ich in ein Quarantäne-Hotel, das eigentlich sehr komfortabel war. Aber ich konnte eben 24 Stunden nicht vor die Tür, habe den ganzen Tag telefoniert oder Handball geschaut. Nach dem folgenden Spiel gegen Österreich haben mir dann alle Kollegen im TV beste Genesung gewünscht. Da war ich gerührt, gleichzeitig habe ich mir die Frage gestellt: Warum ausgerechnet ich?!

Rückkehr der EM-Teilnehmer MT Melsungen muss Corona-Chaos ausbaden Für die Nationalmannschaft ist die Handball-EM beendet, für die Bundesliga-Vereine geht der Ärger jetzt erst los. Die MT Melsungen bekommt gleich mehrere infizierte Spieler zurück. Wann sie wieder eingreifen können, ist unklar. Zum Artikel

hessenschau.de: In der Folge waren unzählige andere deutsche Spieler infiziert.

Wir können uns das immer noch nicht erklären, weil wir natürlich sehr gut aufgepasst hatten und alle durchgeimpft waren. Es ergibt aber auch keinen Sinn, darüber weiter zu grübeln. Mir ging es in den ersten Tagen jedenfalls richtig schlecht, ich hatte extreme Schweißausbrüche, Kopfschmerzen und Schwindel. Das legte sich erst nach ein paar Tagen, aber ich klagte weiterhin über Halskratzen und Schnupfen.

hessenschau.de: Ihr Nationalmannschaftskollege Juri Knorr will sich nicht impfen lassen und war deswegen auch beim Turnier nicht dabei. Haben Sie mit ihm gesprochen?

Kühn: Nein. Am Ende muss das jeder für sich selbst entscheiden. Meine Einstellung ist aber relativ klar: Jeder sollte dazu beitragen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet – auch um den schwachen Menschen das Gefühl zu geben, dass wir alle an einem Strang ziehen. Mir fehlt das Verständnis dafür, warum man das nicht machen sollte. Wenn ich nicht geimpft gewesen wäre, hätte ich mir bei meiner Infektion große Sorgen gemacht.

hessenschau.de: Knorr hat zuletzt am Sonntag gegen die MT gezeigt, welch großes Talent er ist und wie er auch der Nationalmannschaft helfen könnte.

Kühn: Was das Handballerische angeht, ist er sehr talentiert. Doch es gibt eben auch wichtigere Dinge als Handball. Wie gesagt: Jeder muss für sich selbst entscheiden – und dann auch mit den aktuellen Konsequenzen leben, die ich bei diesem Thema für legitim halte.

hessenschau.de: Wie schätzen Sie das Potenzial der Nationalmannschaft ein?

Kühn: Der Nationaltrainer hat es unter der Woche zu uns gesagt: Wenn wir bei der EM als Gruppe zusammengeblieben wären, wäre richtig was möglich gewesen. Das sehe ich genauso. Spätestens nach dem Sieg gegen Frankreich in der Vorbereitung hatten wir alle das Gefühl: Hey, so schlecht sind wir gar nicht! Wir haben einen neuen Teamgeist, es herrscht eine tolle Aufbruchstimmung.

hessenschau.de: Nach der EM soll es eine Zoom-Party bis in die Nacht gegeben haben.

Kühn: Ja, die Österreicher hatten sich physisch getroffen und danach wiederum sehr viele Corona-Fälle zu beklagen gehabt. Also haben wir es online abgehalten, das war auch richtig nett. Jeder saß mit einem Bierchen vor der Kamera.

Zitat „Wir haben einen neuen Teamgeist in der Nationalmannschaft, es herrscht eine tolle Aufbruchstimmung.“ Julius Kühn Julius Kühn Zitat Ende

hessenschau.de: Mit Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler haben zwei Ausnahmespieler ihren Rücktritt erklärt. Wie will das Team diese Verluste auffangen?

Kühn: Sie haben Recht, die beiden waren Eckpfeiler, ein unschlagbares Duo. Aber es kommen auch andere nach. Nehmen Sie mal Johannes Golla, unseren Kapitän. Es ist unfassbar, was der abarbeitet: Er spielt fast jedes Spiel in Flensburg über 60 Minuten. Ich habe nun im Training gespürt: Wir können die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen, da können sich andere in den Vordergrund spielen.

Hat sich Ihr Standing im Team verändert?

Kühn: Mir ist in diesen Tagen aufgefallen, dass ich beim aktuellen Lehrgang mit meinen 28 Jahren schon der drittälteste Spieler bin. Auch bei der Anzahl der Länderspiele gelte ich als einer der erfahrensten. Da sehe ich mich schon in der Pflicht, auch mal die Jüngeren beiseite zu nehmen und ihnen Tipps bei manchen Angriffen zu geben. Die letzten Worte in der Kabine spricht aber der Kapitän, da halte ich mich zurück.

hessenschau.de: Achtet denn jeder in der Kabine darauf, dass Sie nicht wieder auf dem Klo sitzen? (Beim Spiel gegen Belarus 2020 kam Kühn in der Pause von der Toilette und war in der Kabine eingeschlossen worden)

Kühn: (lacht.) Früher hat immer Silvio Heinevetter noch dafür gesorgt. Er hat immer als Letzter die Kabine verlassen. Aber aktuell sprechen mich gar nicht mehr so viele aus der Mannschaft auf die Geschichte an. Sie liegt nun auch einige Zeit zurück. Aber eines kann ich sagen: Das wird kein zweites Mal passieren.