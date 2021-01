Nationalteam in Österreich ohne Heinevetter

Die deutschen Handballer treten im EM-Qualifikationsspiel in Österreich ohne Torhüter Silvio Heinevetter von der MT Melsungen an.

Er gehört neben Christian Dissinger und Antonio Metzner nicht zum 16-köpfigen Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason für die Partie am Mittwoch (13.45 Uhr) in Graz. Die deutschen Handballer bereiten sich aktuell auf die WM in Ägypten vor.