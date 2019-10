Die MT Melsungen ist das heißeste Team der Handball-Bundesliga: Vor ausverkauftem Haus besudeln die Hessen die weiße Weste des TSV Hannover-Burgdorf – und holen nebenbei den fünften Sieg in Serie.

Die MT Melsungen hat im Topspiel der Handball-Bundesliga einen Heimsieg gegen Spitzenreiter TSV Hannover-Burgdorf eingefahren. Vor ausverkauftem Haus und unter dem Applaus der 4.300 Zuschauer in Kassel gewannen die Bartenwetzer am Sonntag mit 31:25 (17:15). Es war zugleich der fünfte Sieg in Folge für die bärenstarke MT.

Die Gäste aus Niedersachsen mussten zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison Punkte abgegeben. Damit unterstrich Melsungen seine Rolle als Favoritenschreck: Zuletzt hatten die Nordhessen bereits Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen vor eigenem Anhang bezwungen. Erfolgreichster Werfer am Sonntag war der Ex-Hannoveraner Kai Häfner mit sieben Treffern.

Sendung: hr-fernsehen, heimspiel! bundesliga, 06.10.2019, 22.05 Uhr