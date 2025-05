Handballer der MT Melsungen Mit dem "Geist von Malle" in die Crunch Time

Acht Spiele stehen für die MT Melsungen noch an und dabei zwei Titelchancen. Zusammen mit den Fans stimmt sich die Mannschaft auf den Endspurt ein - und der Kapitän verrät ein Geheimnis des Erfolges.

Es klingt fast abgedroschen, weil es bei dieser engen Liga oft vorkam, aber: Für die MT Melsungen steht mal wieder ein absolutes Spitzenspiel in der Handball-Bundesliga an (20 Uhr). Am Freitag tritt das Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo in Hannover an.

Das heißt: Dritter gegen Zweiter, nur drei Punkte auseinander, sechs Spiele vor dem Ende. Das heißt auch: Bei einem Sieg können die Melsunger einen Konkurrenten im Meisterrennen so richtig abhängen.

Allendorf: "... dann haben wir zwei Titel"

Ein wichtiges Spiel, aber unwichtige gibt es nun nicht mehr: Es ist "Crunch Time" mit acht Spielen in drei Wochen. Nach der Spitzenpartie in Hannover folgt das Derby gegen Wetzlar, dann das "FinalFour" um den Europapokal und nur wenige Tage später das wohl entscheidende Spiel um den Titel in Berlin. Am Montag, bei einem Fan-Talk, ließ sich Sport-Vorstand Michael Allendorf zum Flachs hinreißen: "Wir haben noch acht Spiele. Wenn wir alle gewinnen, dann haben wir zwei Titel."

Weitere Informationen Das Programm der MT Melsungen 16.5., Bundesliga, Hannover (A)

19.5., Bundesliga, Wetzlar (H)

24.5., European League, Halbfinale, Flensburg (in Hamburg)

25.5., European League, Finale oder Spiel um Platz drei

29.5., Bundesliga, Füchse (A)

1.6., Bundesliga, Eisenach (H)

4.6., Bundesliga, Lemgo (H)

8.6., Bundesliga, Potsdam (A) Ende der weiteren Informationen

Die Euphorie in Nordhessen ist spürbar: So sind die letzten beiden Heimspiele der Saison gegen Eisenach und Lemgo bereits restlos ausverkauft. Bei dem Fan-Treff am Wochenstart bedankten sich die Anhänger für die wohl beste Zeit der Geschichte - und die Spieler andersherum für die gute Atmosphäre in den Hallen. Gegen Wetzlar spielen die Melsunger noch einmal in der Kasseler Halle, bereits gegen die Löwen hatte es dort einen Zuschauerrekord für die MT gegeben.

Kastening: Verletzten-Thema tabu

Die guten Nachrichten mehren sich ohnehin bei der MT: In dieser Woche gab der Klub die Verpflichtung des Kreisläufers Ruben Marchan bekannt. Zudem melden sich immer mehr Spieler nach ihren verletzungsbedingten Ausfällen wieder gesund. Die "Seuche bei den Ausfällen" hatte die Mannschaft zusammengeschweißt, außerdem lüftete Kapitän Timo Kastening beim Fan-Event einen weiteren Grund für die gute Chemie in der Truppe: die gemeinsame Mallorca-Fahrt im vergangenen Sommer.

Beim Podcast von "Dyn" führte Kastening weiter aus, dass Trainer Parrondo der Mannschaft ein System an die Hand gegeben habe, das auch mit vielen Verletzten funktioniere. "In der Kabine war es tabu, über die Verletzten zu sprechen", so der Nationalspieler.

Sein persönlicher Tipp bleibe zwar weiterhin der SC Magdeburg als Meister. Der 29-Jährige gab aber auch zu: "Wir wollen in Hannover gewinnen. Nur daran denken wir." Danach fügte Kastening an: "Aber natürlich malt sich jeder Spieler mal zu Hause Träume von einem Titel aus. Das ist doch normal."