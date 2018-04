Das Aus von Trainer Michael Roth bei der MT Melsungen war selbst für Weltmeister Pascal Hens und Nationalspieler Julius Kühn nicht vorhersehbar. Nachfolger Heiko Grimm genießt aber vollstes Vertrauen.

Handball-Deutschland hat aufgehorcht, als sich die MT Melsungen kürzlich von Trainer Michael Roth trennte. "Das kam für jeden sehr überraschend", sagte Pascal Hens am Montag im heimspiel! des hr-fernsehens über die Trainerentlassung in Nordhessen vom Ende der vergangenen Woche. "Klar: In Melsungen hat man hohe Erwartungen. Sie hatten sich vor der Saison gut verstärkt und sich ein bisschen mehr erwartet, was die Tabellensituation angeht."

Grimm soll es richten

Die MT hatte die Trennung von Roth mit den Worten begründet, der Trainer habe die Mannschaft nicht mehr "in dem Maße weiterentwickeln" können, wie sich das "alle Beteiligten, er selbst eingeschlossen, erhofft und vorgenommen hatten". Seine Aufgaben übernimmt ab sofort Heiko Grimm.

Das Ende der Ära Roth in Melsungen sei nicht vorhersehbar gewesen, so Hens. Letztlich aber nachvollziehbar: "Wenn irgendetwas nicht richtig stimmt, muss ein Schlussstrich gezogen werden", sagte der Ex-Profi, der unter anderem für Eintracht Wiesbaden und die SG Wallau/Massenheim aktiv war und 2007 mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister wurde.

Kühn über den Zeitpunkt überrascht

Bei Julius Kühn, seines Zeichens Europameister von 2016 und bester Torschütze der MT Melsungen, erzeugte der Rauswurf nicht weniger Verwunderung. "Das kam auch für mich überraschend", sagte er dem hr-sport.

Roths Nachfolger Grimm gehört bereits seit Januar zum Trainerstab der MT Melsungen und leitete seitdem die Einheiten, groß werde die Umstellung deshalb nicht, so Kühn. "Es hat sich abgezeichnet, dass er das irgendwann komplett übernimmt", sagte er. "Ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass es so schnell passiert."

Ab sofort richtet sich der Blick beim aktuellen Tabellen-Siebten der Handball-Bundesliga nach vorne. Mir Grimm soll nun alles besser werden. "Ich schaue mal, was uns jetzt so erwartet", so Kühn. "Ich vertraue ihm voll und ganz."