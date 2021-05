Nach dem Sieg am Donnerstagabend hat Handball-Bundesligist MT Melsungen keine Zeit zum Durchschnaufen.

Bereits am Samstag (20.30 Uhr) steht das nächste Heimspiel an, dann empfangen die Melsunger starke Göppinger. Die Württemberger befinden sich nicht in der Tabelle nicht nur vier Ränge vor der MT, sondern haben auch einen Tag mehr Pause als die Nordhessen.