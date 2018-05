Kühn sorgt für Festtags-Stimmung in Melsungen

Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen verabschieden sich mit einem Sieg gegen Spitzenteam Berlin vom eigenen Publikum. Den Unterschied macht wieder einmal Nationalspieler Julius Kühn.

Die MT Melsungen hat Wort gehalten und ihren Fans am Sonntag noch einmal einen Feiertag beschert. Angeführt vom überragenden Nationalspieler Julius Kühn, der zwölf Tore erzielte, besiegten die Nordhessen im letzten Heimspiel der Saison die Berliner Füchse mit 31:24 (15:12) und festigten damit Platz sieben in der Tabelle der Handball-Bundesliga.

"Wir werden noch einmal alles reinhängen", hatte MT-Trainer Heiko Grimm vor dem Spiel versprochen. Und seine Mannschaft hielt Wort. Gegen den Tabellen-Dritten aus der Hauptstadt bestimmte die MT von Beginn an die Partie und ließ nie Zweifel am letztlich hochverdienten Erfolg aufkommen. Am letzten Spieltag reist Melsungen nach Magdeburg.

Weitere Informationen MT Melsungen - Füchse Berlin 31:24 (15:12) Tore für Melsungen: Kühn (12/2), Haenen (4), Golla (4), Maric (3), Boomhouwer (2), Schneider (1), Allendorf (1), Müller (1), Mikkelsen (1), Langhans (1), Reichmann (1/1)

Tore für Berlin: Lindberg (7/2), Wiede (6/1), Milde (5), Elisson (3), Drux (1), Reissky (1), Koch (1) Ende der weiteren Informationen

