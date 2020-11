Reicht eine Trainingseinheit als Vorbereitung auf ein Bundesliga-Spiel? Die Handballer der MT Melsungen hoffen auf eine Verlegung ihrer nächsten Partie gegen den Bergischen HC – die Entscheidung soll in Kürze fallen.

Handball-Bundesligist MT Melsungen möchte das Heimspiel gegen den Bergischen HC verlegen lassen. Wie der Verein mitteilte, befinden sich die Spieler noch bis zu diesem Dienstag in Corona-Quarantäne. Die Partie ist für Donnerstag (19 Uhr) angesetzt.

"Weil aber zur Vorbereitung auf dieses Spiel nur ein einziger Trainingstag zur Verfügung gestanden hätte, befindet sich der Club mit der Handball-Bundesliga wegen einer Verlegung auf das kommende Wochenende in Abstimmung", hieß es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Positiver Corona-Test hatte weitreichende Folgen

Das Bundesliga-Team der MT Melsungen hatte sich am 11. November aufgrund eines positiven Corona-Testes bei Kapitän Finn Lemke in häusliche Isolation begeben müssen. Der Nationalspieler hatte sich mutmaßlich bei seinem Länderspieleinsatz in der Woche zuvor infiziert. Die zuständigen Behörden ordneten deshalb für die gesamte Mannschaft die 14-tägige Quarantänemaßnahme an.

Inzwischen haben mehrere Tests bei der Mannschaft negative Ergebnisse erbracht, so dass die Quarantäne wie angekündigt mit Ablauf des Dienstags enden kann, hieß es weiter. Die Spieler hätten zwar versucht, sich im Heimtraining mit Fahrrad-Ergometern und Hantelstangen so gut es unter den Umständen möglich war fit zu halten, aber eine wettkampfgerechte Vorbereitung sei dies nicht.

Entscheidung im Laufe des Tages

Die endgültige Entscheidung darüber, ob das Melsunger Spiel gegen den Bergischen HC stattfindet oder nicht, will die spielleitende Stelle der Handball-Bundesliga im Laufe des Dienstags bekanntgeben. Sollte gespielt werden, würde die Begegnung auf jeden Fall ohne Zuschauer stattfinden.