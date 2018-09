Die Handballer der MT Melsungen haben in der Bundesliga einen drohenden Fehlstart abgewendet. Im Heimspiel gegen Leipzig feierten die Nordhessen einen Pflichtsieg.

Aufatmen bei der MT Melsungen: Nach zwei Niederlagen in den ersten drei Ligaspielen haben die ambitionierten Bartenwetzer am Sonntag ihren ersten Sieg vor heimischem Publikum eingefahren. Gegen Leipzig setzte sich die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm nach einer Steigerung im zweiten Durchgang am Ende noch deutlich mit 35:27 (14:14) durch. Bester Werfer bei den Hausherren waren Tobias Reichmann (11/5) und Julius Kühn (6).

Im ersten Durchgang taten sich die Gastgeber vor rund 3.500 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle noch schwer. Lange lief die MT einem Rückstand hinterher, den sie kurz vor der Halbzeit drehen konnte. Aber Leipzig glich zur Pause noch aus. Nach Wiederbeginn wurde Melsungen stärker und übernahm erneut die Führung. Diese konnten die MT dann in den letzten 20 Minuten bereits vorentscheidend ausbauen.