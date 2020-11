Die beiden Coronafälle in der Nationalmannschaft wirbeln den Bundesliga-Spielplan durcheinander. Die MT Melsungen hat dadurch eine besondere Reise hinter sich. Dem Handball droht nun ein gehöriges Terminchaos.

Silvio Heinevetter nahm den ganzen neuen Corona-Ärger mit Humor. "Wollen wir einfach mal nach Flensburg und direkt wieder zurück fahren?", fragte der Nationaltorhüter bei Instagram, postete dazu ein Bild seines DHB-Kollegen Finn Lemke mit Daumen hoch und kletterte anschließend mit seinem Team in den Mannschaftsbus.

Ihrer Arbeit hatten Heinevetter und Co. nicht nachgehen können. Denn statt in die Halle zum Spitzenspiel bei der SG Flensburg-Handewitt ging es für die Handballer der MT Melsungen am Mittwochmorgen unverrichteter Dinge auf den 500 Kilometer langen Heimweg.

Auslöser die DHB-Auswahl

Mit der kurzfristigen Absage des Liga-Gipfels nur acht Stunden vor dem geplanten Anpfiff hat die Coronakrise den Handball nun auch sportlich voll erwischt. Und Auslöser ist ausgerechnet die deutsche Nationalmannschaft, die am Mittwoch nach Torhüter Johannes Bitter (TVB Stuttgart) mit dem Rückraumspieler Marian Michalczik (Füchse Berlin) den zweiten Coronafall meldete.

Melsungens Geschäftsführer Axel Geerken, der Keeper Heinevetter, dessen fünf DHB-Kollegen und den Rest des MT-Teams nach der gemeinsamen Übernachtung am Mittwoch und dem Frühstück zurück in den Bus beorderte, hält die Spielverlegung für die "richtige Entscheidung".

Nun droht ein Terminchaos

Immerhin hätten insgesamt sieben Nationalspieler auf dem Feld gestanden. "Beide Vereine wollen nicht die Verantwortung eines möglichen Infektionsrisikos tragen", sagte Geerken. Doch er konstatiert im Gespräch mit der Nachrichtenagentur SID auch: "Die Lehrgangswoche der Nationalmannschaft kann dazu führen, dass die gesamte Liga lahmgelegt wird."

Wohl wahr. Nach der Absage des MT-Spiels teilte die Liga mit, dass auch das Heimspiel des THW Kiel gegen die Füchse Berlin ebenso wie die auch für diesen Donnerstag angesetzte Begegnung zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und Frisch Auf Göppingen ausfällt. Dem Handball, so viel steht fest, droht mit Blick auf den engen Spielplan nun ein gehöriges Terminchaos.

"Hauen und Stechen"

"Jetzt haben wir den Salat", sagte Ligachef Frank Bohmann dem SID. Für das Spiel der MT werde man eine Verschiebung irgendwie hinbekommen. "So richtig viel Raum haben wir aber nicht", betonte er und verwies auf die vielen Wettbewerbe mit Liga, Europapokal, EM-Qualifikation und WM: "Das zeigt die vielen Marionettenschnüre. Es wird irgendwann ein Hauen und Stechen geben. Und das möchte ich möglichst vermeiden."

Bei der aktuellen Spielabsage der Melsunger handle es sich allerdings um "eine rein präventive Maßnahme", das beteuerte Bohmann. Schließlich sei keiner von den sieben deutschen Nationalspielern bei Flensburg und Melsungen positiv getestet worden.

Mega-WM kommt im Januar

Mit dem Thema "Parallel-Szenarien" für den Fall einer notwendigen Saison-Verkürzung ist in der HBL jedenfalls längst eine Arbeitsgruppe befasst. Doch auch um die Austragung der Mega-WM im Januar mit 32 Teams wird es nicht bloß aus epidemiologischer Sicht neue Diskussionen geben.