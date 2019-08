Nebojsa Simic am Boden: Der Melsunger Keeper verpasste mit seinem Team den ersten Sieg.

Nebojsa Simic am Boden: Der Melsunger Keeper verpasste mit seinem Team den ersten Sieg. Bild © Imago Images

Melsungen schrammt knapp an Sieg vorbei

Ausgleich in letzter Sekunde

Pech für die Handballer der MT Melsungen: Der Europacup-Teilnehmer verpasste nach der Niederlage zum Bundesliga-Start nur hauchdünn den ersten Rundenerfolg. Bei den Bergischen fiel der Ausgleich erst mit dem Abpfiff.

Die MT hat in der neuen Bundesliga-Saison den ersten Punkt verbucht, aber einen möglichen Sieg verpasst. Beim starken Bergischen HC erreichten die Nordhessen am Donnerstagabend ein 24:24-Unentschieden.

Nach der Auftaktniederlage gegen Meister Flensburg stand die ambitionierte MT im zweiten Spiel schon ein wenig unter Druck – und kam damit zunächst gut zurecht. Zur Pause hatte das Grimm-Team mit 11:8 die Nase vorne.

Häfners Tor reicht nicht

Nach dem Wechsel schmolz mit zunehmender Spieldauer der Vorsprung und war beim 20:20 (55.) komplett dahin. In den letzten Minute wogte die Partie hin und her: Kai Häfner brachte die MT kurz vor Schluss mit 24:23 in Führung, doch mit dem Abpfiff glichen die Hausherren noch aus.