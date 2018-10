Eine Woche zum Vergessen für die MT Melsungen: Nach dem Trainingsunfall von Michael Müller endet auch der Ausflug nach Minden schmerzhaft. Das Duell mit dem Tabellennachbarn wird klar verloren.

Die MT Melsungen hat am Sonntag die insgesamt vierte Saison-Niederlage in der Handball-Bundesliga kassiert. Die Mannschaft von Trainer Heiko Grimm verlor trotz Steigerung in der zweiten Hälfte mit 27:32 (11:17) beim TSV GWD Minden und rutschte damit in der Tabelle hinter die Ostwestfalen auf Platz acht ab.

Ohne den verletzten Routinier Michael Müller, der sich unter der Woche im Training den Mittelfuß gebrochen hatte, fanden die Nordhessen zunächst überhaupt nicht ins Spiel und lagen schnell weit zurück. Nach der Pause bewies die MT zwar Moral und machte die Partie noch einmal spannend , an der verdienten Niederlage änderte das aber nichts mehr.

GWD Minden - MT Melsungen 32:27 (17:11) Tore GWD Minden: Rambo 11, Doder 8/2, Staar 5, Korte 4, Cederholm 1, Gullerud 1, Kister 1, Michalczik 1

Tore MT Melsungen: Schneider 5, Allendorf 4, Kühn 4, Mikkelsen 4, Reichmann 4/3, Maric 2, Birkefeldt 1, Danner 1, F. Lemke 1, Pavlovic 1

